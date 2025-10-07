Imenik tvrtki
CyberArk
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Full-Stack Softverski Inženjer

CyberArk Full-Stack Softverski Inženjer Plaće

Medijan Full-Stack Softverski Inženjer paketa naknade in Israel u CyberArk ukupno iznosi ₪110K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CyberArk. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Medijan paketa
company icon
CyberArk
Software Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Ukupno godišnje
₪110K
Razina
Software Engineer
Osnovna plaća
₪80K
Stock (/yr)
₪30K
Bonus
₪0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u CyberArk?

₪160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U CyberArk, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack Softverski Inženjer u CyberArk in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪179,106. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CyberArk za ulogu Full-Stack Softverski Inženjer in Israel je ₪103,379.

Ostali resursi