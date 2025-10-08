Imenik tvrtki
CVS Health
  • Plaće
  Full-Stack Softverski Inženjer

  • Full-Stack Softverski Inženjer

  New York City Area

CVS Health Full-Stack Softverski Inženjer Plaće u New York City Area

Full-Stack Softverski Inženjer naknada in New York City Area u CVS Health kreće se od $122K year za L1 do $138K year za L3. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $140K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CVS Health. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L1
Software Engineer(Početni nivo)
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
Senior Software Engineer I
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
Senior Software Engineer II
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack Softverski Inženjer u CVS Health in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $172,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CVS Health za ulogu Full-Stack Softverski Inženjer in New York City Area je $131,125.

