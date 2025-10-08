Full-Stack Softverski Inženjer naknada in New York City Area u CVS Health kreće se od $122K year za L1 do $138K year za L3. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $140K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CVS Health. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
