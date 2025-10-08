Backend Softverski Inženjer naknada in United States u CVS Health kreće se od $112K year za L1 do $197K year za L5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $121K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CVS Health. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
