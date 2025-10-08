UX Dizajner naknada in United States u CVS Health kreće se od $120K year za Product Designer do $140K year za Senior Product Designer II. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $145K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CVS Health. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
