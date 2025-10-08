Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Health Informatics

  • New York City Area

CVS Health Health Informatics Plaće u New York City Area

Health Informatics naknada in New York City Area u CVS Health kreće se od $141K year za Data Scientist do $282K year za Lead Director. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $165K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CVS Health. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
$160K

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Health Informatics u CVS Health in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $282,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CVS Health za ulogu Health Informatics in New York City Area je $172,500.

