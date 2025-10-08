Health Informatics naknada in Greater Chicago Area u CVS Health kreće se od $127K year za Data Scientist do $153K year za Senior Data Scientist I. Medijan year paketa naknade in Greater Chicago Area ukupno iznosi $138K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CVS Health. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***