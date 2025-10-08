Health Informatics naknada in United States u CVS Health kreće se od $137K year za Data Scientist do $286K year za Lead Director. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $164K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CVS Health. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***