Full-Stack Softverski Inženjer naknada in United States u Cvent kreće se od $105K year za Software Engineer I do $163K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $114K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cvent. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
