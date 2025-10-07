Full-Stack Softverski Inženjer naknada in Northern Virginia Washington DC u Cvent kreće se od $106K year za Software Engineer I do $157K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Northern Virginia Washington DC ukupno iznosi $108K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cvent. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
