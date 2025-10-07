Imenik tvrtki
Cvent
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Full-Stack Softverski Inženjer

  • Northern Virginia Washington DC

Cvent Full-Stack Softverski Inženjer Plaće u Northern Virginia Washington DC

Full-Stack Softverski Inženjer naknada in Northern Virginia Washington DC u Cvent kreće se od $106K year za Software Engineer I do $157K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Northern Virginia Washington DC ukupno iznosi $108K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cvent. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
$160K

Koji su karijerni nivoi u Cvent?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack Softverski Inženjer u Cvent in Northern Virginia Washington DC ima godišnju ukupnu naknadu od $164,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cvent za ulogu Full-Stack Softverski Inženjer in Northern Virginia Washington DC je $109,000.

