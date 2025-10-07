Full-Stack Softverski Inženjer naknada in India u Cvent kreće se od ₹1.97M year za Software Engineer II do ₹3.28M year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2.83M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cvent. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
