Backend Softverski Inženjer naknada in United States u Cvent kreće se od $108K year za Software Engineer I do $147K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $111K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cvent. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
