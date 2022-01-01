Cushman & Wakefield Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća Cushman & Wakefield je od $16,850 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Razvoj poslovanja na donjem kraju do $278,600 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Cushman & Wakefield. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Računovođa
Median $60K
Financijski analitičar
Median $87.2K
Voditelj projekta
Median $80K

Poslovni analitičar
$27.5K
Razvoj poslovanja
$16.8K
Analitičar podataka
$75.2K
Znanstvenik podataka
$118K
Pravni
$239K
Marketing
$92K
MEP inženjer
$128K
Upravitelj nekretnina
$122K
Prodaja
$279K
Softverski inženjer
$186K
Tehnički voditelj programa
$143K
Često postavljena pitanja

