Sistemski Inženjer naknada in United States u Cruise kreće se od $165K year za L3 do $520K year za L6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $330K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cruise. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
$165K
$134K
$11.7K
$18.8K
L4
$303K
$173K
$96.8K
$33.5K
L5
$313K
$197K
$98K
$18.4K
L6
$520K
$234K
$238K
$46.9K
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Cruise, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.