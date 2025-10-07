Imenik tvrtki
Cruise Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer Plaće u United States

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer naknada in United States u Cruise kreće se od $188K year za L3 do $459K year za L6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $225K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cruise. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
Software Engineer(Početni nivo)
$188K
$139K
$35K
$13.9K
L4
Senior Software Engineer I
$267K
$179K
$58.1K
$29.2K
L5
Senior Software Engineer II
$351K
$200K
$137K
$14.8K
L6
Staff Software Engineer
$459K
$228K
$164K
$67.5K
Prikaži 3 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

Izvezi podatke

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Cruise, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer u Cruise in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $458,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cruise za ulogu Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer in United States je $238,000.

