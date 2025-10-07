Inženjer Mašinskog Učenja naknada in United States u Cruise kreće se od $345K year za L4 do $724K year za L6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $569K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cruise. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$345K
$200K
$117K
$28.1K
L5
$471K
$223K
$207K
$41K
L6
$724K
$263K
$401K
$59.5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Cruise, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.