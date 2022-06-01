Imenik tvrtki
Critical Mass
Critical Mass Plaće

Plaće u Critical Mass kreću se od $20,895 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $167,160 za Regrutač na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Critical Mass. Zadnje ažuriranje: 9/3/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $50.8K
Marketing
Median $68K
Dizajner Proizvoda
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Poslovni Analitičar
$44.1K
Menadžer Znanosti o Podacima
$162K
Znanstvenik Podataka
$20.9K
Regrutač
$167K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$87.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Critical Mass je Regrutač at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $167,160. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Critical Mass je $68,717.

