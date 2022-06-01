Critical Mass Plaće

Plaće u Critical Mass kreću se od $20,895 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $167,160 za Regrutač na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Critical Mass . Zadnje ažuriranje: 9/3/2025