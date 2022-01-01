Imenik tvrtki
Criteo
Criteo Plaće

Plaće u Criteo kreću se od $44,704 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $686,000 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Criteo. Zadnje ažuriranje: 9/3/2025

$160K

Softverski Inženjer
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Znanstvenik Istraživač

AI Istraživač

Znanstvenik Podataka
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Menadžer Proizvoda
Median $92.8K

Prodaja
Median $139K
Poslovni Razvoj
$686K
Korisnička Podrška
$57.6K
Uspjeh Korisnika
$76.4K
Analitičar Podataka
$56.2K
Ljudski Resursi
$203K
IT Tehnolog
$96.2K
Menadžment Konzultant
$92.5K
Marketing
$182K
Menadžer Programa
$170K
Menadžer Projekta
$44.7K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$159K
Arhitekt Rješenja
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Menadžer Tehničkih Programa
$116K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Criteo je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $686,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Criteo je $94,505.

