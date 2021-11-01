Direktorij Tvrtki
CrimsonLogic
CrimsonLogic Plaće

Raspon plaća CrimsonLogic je od $57,900 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar podataka na donjem kraju do $77,723 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke CrimsonLogic. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $62.8K

Full-stack softverski inženjer

Analitičar podataka
$57.9K
Voditelj proizvoda
$77.7K

Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at CrimsonLogic is Voditelj proizvoda at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $77,723. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CrimsonLogic is $62,819.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku CrimsonLogic

