Direktorij Tvrtki
CRIF
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

CRIF Plaće

Raspon plaća CRIF je od $5,886 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj proizvoda na donjem kraju do $47,773 za Znanstvenik podataka na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke CRIF. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Razvoj poslovanja
$47.7K
Znanstvenik podataka
$47.8K
Voditelj proizvoda
$5.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Prodaja
$46.4K
Softverski inženjer
$29.8K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-CRIF הוא Znanstvenik podataka at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $47,773. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CRIF הוא $46,388.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku CRIF

Povezane tvrtke

  • Google
  • Snap
  • PayPal
  • Spotify
  • Tesla
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi