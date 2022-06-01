Cricut Plaće

Plaće u Cricut kreću se od $109,450 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $266,325 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cricut. Zadnje ažuriranje: 9/3/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
