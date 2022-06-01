Imenik tvrtki
Cricut
Cricut Plaće

Plaće u Cricut kreću se od $109,450 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $266,325 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cricut. Zadnje ažuriranje: 9/3/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $150K
Analitičar Podataka
$109K
Menadžer Znanosti o Podacima
$266K

Znanstvenik Podataka
$118K
Marketing
$115K
Dizajner Proizvoda
$141K
Menadžer Proizvoda
$190K
ČPP

The highest paying role reported at Cricut is Menadžer Znanosti o Podacima at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $266,325. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cricut is $141,290.

