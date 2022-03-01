Crexi Plaće

Plaće u Crexi kreću se od $100,500 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $1,283,908 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Crexi . Zadnje ažuriranje: 9/3/2025