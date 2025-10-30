Imenik tvrtki
Cresta
Cresta Regrutер Plaće

Medijan Regrutер paketa naknade in Canada u Cresta ukupno iznosi CA$396K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cresta. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Medijan paketa
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$396K
Razina
L3
Osnovna plaća
CA$146K
Stock (/yr)
CA$249K
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Cresta, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u Cresta in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$406,005. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cresta za ulogu Regrutер in Canada je CA$395,539.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cresta

