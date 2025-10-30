Imenik tvrtki
Cresta
Cresta Prompt Inženjer Plaće

Prosječna Prompt Inženjer ukupna naknada in United States u Cresta kreće se od $59.5K do $84.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cresta. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$68.2K - $79.9K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$59.5K$68.2K$79.9K$84.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Cresta, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prompt Inženjer u Cresta in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $84,942. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cresta za ulogu Prompt Inženjer in United States je $59,532.

Ostali resursi