Imenik tvrtki
Cresta
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Cresta Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in United States u Cresta kreće se od $205K do $293K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cresta. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$235K - $275K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$205K$235K$275K$293K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Menadžer Proizvoda prijavas u Cresta za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Cresta, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Cresta in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $292,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cresta za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $205,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cresta

Povezane tvrtke

  • Sure
  • Mozilla
  • Nylas
  • Collective Health
  • Zenefits
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi