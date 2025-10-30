Imenik tvrtki
Creditas
Creditas Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Brazil u Creditas ukupno iznosi R$262K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Creditas. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Medijan paketa
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Ukupno godišnje
R$262K
Razina
hidden
Osnovna plaća
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Creditas in Brazil ima godišnju ukupnu naknadu od R$317,901. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Creditas za ulogu Softverski Inženjer in Brazil je R$239,600.

