Creditas
Creditas Plaće

Raspon plaća Creditas je od $42,915 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Tehnički voditelj programa na donjem kraju do $114,447 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Creditas. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

Softverski inženjer
Median $47.5K

Backend softverski inženjer

Voditelj proizvoda
$114K
Tehnički voditelj programa
$42.9K

The highest paying role reported at Creditas is Voditelj proizvoda at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,447. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Creditas is $47,491.

