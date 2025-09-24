Imenik tvrtki
CosmoLex
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

CosmoLex Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u CosmoLex ukupno iznosi $166K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CosmoLex. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Medijan paketa
company icon
CosmoLex
Technical Lead
Raleigh-Durham
Ukupno godišnje
$166K
Razina
-
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16K
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
14 Godine
Koji su karijerni nivoi u CosmoLex?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plaće za stažiranje

Doprinesi

ČPP

