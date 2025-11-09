Imenik tvrtki
Convoy
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Softverski Inženjer Razina

T2

Razine u Convoy

Usporedi razine
  1. T2Software Engineer
  2. T3
  3. T4
    4. Prikaži 5 Više razina
Prosjek Godišnje Ukupna naknada
$165,530
Osnovna plaća
$130,000
Dionice ()
$30,113
Bonus
$5,417
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o plaćama
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Convoy

Povezane tvrtke

  • Flexport
  • FLEXE
  • Postmates
  • Deliverr
  • McMaster-Carr
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi