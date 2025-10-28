Softverski Inženjer naknada in Hungary u Continental kreće se od HUF 15.17M year za Software Engineer do HUF 19.75M year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Hungary ukupno iznosi HUF 16.75M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Continental. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
