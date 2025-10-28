Imenik tvrtki
Continental
Continental Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in Hungary u Continental kreće se od HUF 15.17M year za Software Engineer do HUF 19.75M year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Hungary ukupno iznosi HUF 16.75M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Continental. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Najnoviji podnesci plata
Koji su karijerni nivoi u Continental?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Continental in Hungary ima godišnju ukupnu naknadu od HUF 23,500,421. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Continental za ulogu Softverski Inženjer in Hungary je HUF 16,750,059.

Ostali resursi