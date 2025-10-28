Imenik tvrtki
Continental
Continental Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Germany u Continental ukupno iznosi €78.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Continental. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Medijan paketa
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Ukupno godišnje
€78.4K
Razina
E13
Osnovna plaća
€77K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.3K
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Continental?
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Continental in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €104,575. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Continental za ulogu Menadžer Proizvoda in Germany je €77,043.

