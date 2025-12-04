Imenik tvrtki
Common Sense Media
Common Sense Media Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in United States u Common Sense Media kreće se od $89.1K do $130K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Common Sense Media. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$102K - $117K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$89.1K$102K$117K$130K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Common Sense Media?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Common Sense Media in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $129,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Common Sense Media za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $89,100.

