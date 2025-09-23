Imenik tvrtki
CommerceHub
CommerceHub Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Spain u CommerceHub ukupno iznosi €58.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CommerceHub. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Medijan paketa
company icon
CommerceHub
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Ukupno godišnje
€58.6K
Razina
L2
Osnovna plaća
€53.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.3K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
16 Godine
Koji su karijerni nivoi u CommerceHub?

€142K

Najnoviji podnesci plata
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u CommerceHub in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €104,846. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CommerceHub za ulogu Softverski Inženjer in Spain je €58,060.

Ostali resursi