Comcast
  • Plaće
  • Menadžer Tehničkih Programa

  • Sve Menadžer Tehničkih Programa plaće

  • Philadelphia Area

Comcast Menadžer Tehničkih Programa Plaće u Philadelphia Area

Medijan Menadžer Tehničkih Programa paketa naknade in Philadelphia Area u Comcast ukupno iznosi $155K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Comcast. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Comcast
Technical Program Manager
Philadelphia, PA
Ukupno godišnje
$155K
Razina
L5
Osnovna plaća
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
7 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Comcast?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

15%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

40%

GOD 5

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 5th-GOD (40.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

The highest paying salary package reported for a Menadžer Tehničkih Programa at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Menadžer Tehničkih Programa role in Philadelphia Area is $160,800.

