Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in Greater Denver And Boulder Area u Comcast kreće se od $206K year za L4 do $278K year za L8. Medijan year paketa naknade in Greater Denver And Boulder Area ukupno iznosi $265K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Comcast. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L4
$206K
$153K
$34.7K
$17.9K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$248K
$183K
$37.5K
$27.5K
L7
$243K
$198K
$6K
$39.5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
15%
GOD 1
15%
GOD 2
15%
GOD 3
15%
GOD 4
40%
GOD 5
U Comcast, RSU + Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:
15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)
15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)
15% stječe se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)
15% stječe se u 4th-GOD (15.00% godišnje)
40% stječe se u 5th-GOD (40.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Comcast, RSU + Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)