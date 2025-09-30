Comcast Softverski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Comcast kreće se od $109K year za I do $356K year za Senior Principal Engineer. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $280K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Comcast. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Najnoviji podnesci plata

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( USD ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 15 % GOD 1 15 % GOD 2 15 % GOD 3 15 % GOD 4 40 % GOD 5 Tip Dionica RSU + Options U Comcast, RSU + Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja: 15 % stječe se u 1st - GOD ( 15.00 % godišnje )

15 % stječe se u 2nd - GOD ( 15.00 % godišnje )

15 % stječe se u 3rd - GOD ( 15.00 % godišnje )

15 % stječe se u 4th - GOD ( 15.00 % godišnje )

40 % stječe se u 5th - GOD ( 40.00 % godišnje ) 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU + Options U Comcast, RSU + Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Comcast ?

