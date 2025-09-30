Imenik tvrtki
Comcast
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater London Area

Comcast Softverski Inženjer Plaće u Greater London Area

Softverski Inženjer naknada in Greater London Area u Comcast kreće se od £54.6K year za II do £96.5K year za Principal Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater London Area ukupno iznosi £73.7K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Comcast. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Engineer 1
I(Početni nivo)
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
II
£54.6K
£52.9K
£0
£1.7K
Engineer 3
III
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
Prikaži 4 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

£121K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

15%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

40%

GOD 5

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 5th-GOD (40.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

DevOps Inženjer

Znanstvenik Istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Comcast in Greater London Area ima godišnju ukupnu naknadu od £106,505. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Comcast za ulogu Softverski Inženjer in Greater London Area je £74,645.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Comcast

Povezane tvrtke

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi