Comcast
Comcast Analitičar Kibernetičke Sigurnosti Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Comcast. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹619K - ₹720K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹572K₹619K₹720K₹801K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

15%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

40%

GOD 5

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 5th-GOD (40.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti u Comcast ima godišnju ukupnu naknadu od ₹800,714. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Comcast za ulogu Analitičar Kibernetičke Sigurnosti je ₹571,938.

