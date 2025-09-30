Imenik tvrtki
Comcast
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

  • United Kingdom

Comcast Menadžer Proizvoda Plaće u United Kingdom

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in United Kingdom u Comcast ukupno iznosi £56.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Comcast. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Comcast
Product Manager
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£56.2K
Razina
-
Osnovna plaća
£56.2K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Comcast?

£121K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

15%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

40%

GOD 5

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 5th-GOD (40.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Ostali resursi