Imenik tvrtki
Comcast
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Šef Stožera

  • Sve Šef Stožera plaće

Comcast Šef Stožera Plaće

Prosječna Šef Stožera ukupna naknada in United States u Comcast kreće se od $70K do $99.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Comcast. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$80.2K - $93.9K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$70K$80.2K$93.9K$99.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Šef Stožera prijavas u Comcast za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

15%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

40%

GOD 5

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 5th-GOD (40.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Šef Stožera ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Šef Stožera u Comcast in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $99,860. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Comcast za ulogu Šef Stožera in United States je $69,987.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Comcast

Povezane tvrtke

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi