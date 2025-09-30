Poslovni Analitičar naknada in Philadelphia Area u Comcast kreće se od $84.2K year za Business Analyst 2 do $123K year za Senior Business Analyst. Medijan year paketa naknade in Philadelphia Area ukupno iznosi $133K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Comcast. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Business Analyst 2
$84.2K
$81.8K
$0
$2.3K
Business Analyst 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Business Analyst
$123K
$110K
$4.8K
$8.2K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
15%
GOD 1
15%
GOD 2
15%
GOD 3
15%
GOD 4
40%
GOD 5
U Comcast, RSU + Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:
15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)
15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)
15% stječe se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)
15% stječe se u 4th-GOD (15.00% godišnje)
40% stječe se u 5th-GOD (40.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Comcast, RSU + Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
