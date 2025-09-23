Imenik tvrtki
Comcast
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Računovođa

  • Sve Računovođa plaće

Comcast Računovođa Plaće

Prosječna Računovođa ukupna naknada in United States u Comcast kreće se od $74.7K do $106K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Comcast. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$84.6K - $96.3K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Računovođa prijavas u Comcast za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

15%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

40%

GOD 5

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 5th-GOD (40.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Računovođa ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Tehnički Računovođa

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Računovođa u Comcast in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $106,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Comcast za ulogu Računovođa in United States je $74,700.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Comcast

Povezane tvrtke

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi