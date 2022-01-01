Direktorij Tvrtki
Color Plaće

Raspon plaća Color je od $114,425 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar podataka na donjem kraju do $278,600 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Color. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $220K

Full-stack softverski inženjer

Regrutator
Median $148K
Poslovni analitičar
$144K

Analitičar podataka
$114K
Znanstvenik podataka
Median $171K
Dizajner proizvoda
$134K
Voditelj proizvoda
$206K
Voditelj softverskog inženjerstva
$279K
Tehnički voditelj programa
$236K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Color je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $278,600. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Color je $171,000.

