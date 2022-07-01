Imenik tvrtki
Collectors
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Collectors Plaće

Plaće u Collectors kreću se od $149,250 ukupne godišnje naknade za Menadžer Tehničkih Programa na donjoj strani do $450,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Collectors. Zadnje ažuriranje: 10/13/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $179K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $450K
Marketing
$201K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Menadžer Proizvoda
$294K
Menadžer Tehničkih Programa
$149K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Collectors, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Collectors में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Menadžer Softverskog Inženjerstva है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $450,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Collectors में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $201,000 है।

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Collectors

Povezane tvrtke

  • Databricks
  • Flipkart
  • Uber
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi