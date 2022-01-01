Imenik tvrtki
Cognosante
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Cognosante Plaće

Plaće u Cognosante kreću se od $63,750 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $128,156 za Menadžment Konzultant na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cognosante. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Menadžment Konzultant
$128K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$63.8K
Softverski Inženjer
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Cognosante je Menadžment Konzultant at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $128,156. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cognosante je $115,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cognosante

Povezane tvrtke

  • Huawei
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • GlobalLogic
  • Acumen Solutions
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi