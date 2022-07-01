Imenik tvrtki
Cognira
Cognira Plaće

Plaće u Cognira kreću se od $9,768 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $104,475 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cognira. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

$160K

Znanstvenik Podataka
$104K
Ljudski Resursi
$9.8K
Softverski Inženjer
$73.5K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Cognira je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $104,475. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cognira je $73,500.

Ostali resursi