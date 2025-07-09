Cognigy Plaće

Plaće u Cognigy kreću se od $67,017 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $95,337 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cognigy . Zadnje ažuriranje: 9/5/2025