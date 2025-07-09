Imenik tvrtki
Cognigy
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Cognigy Plaće

Plaće u Cognigy kreću se od $67,017 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $95,337 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cognigy. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Arhitekt Rješenja
Median $93.8K
Menadžer Proizvoda
$67K
Softverski Inženjer
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Cognigy最高薪職位是Softverski Inženjer at the Common Range Average level，年度總薪酬為$95,337。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Cognigy年度總薪酬中位數為$93,765。

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cognigy

Povezane tvrtke

  • Tesla
  • Google
  • Intuit
  • Uber
  • Facebook
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi