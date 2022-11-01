Imenik tvrtki
CodeMettle
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

CodeMettle Plaće

Plaće u CodeMettle kreću se od $79,600 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $120,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika CodeMettle. Zadnje ažuriranje: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $120K

Full-Stack softverski inženjer

Dizajner Proizvoda
$79.6K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u CodeMettle je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $120,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CodeMettle je $99,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CodeMettle

Povezane tvrtke

  • Flipkart
  • Apple
  • Snap
  • SoFi
  • Uber
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/codemettle/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.