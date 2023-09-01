Imenik tvrtki
Codemagic
Codemagic Plaće

Plaće u Codemagic kreću se od $59,471 ukupne godišnje naknade za Osnivač na donjoj strani do $66,840 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Codemagic. Zadnje ažuriranje: 11/21/2025

Osnivač
$59.5K
Menadžer Projekta
$66.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Codemagic je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $66,840. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Codemagic je $63,155.

