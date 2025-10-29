Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in France u CNOVA ukupno iznosi €38.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CNOVA. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Medijan paketa
company icon
CNOVA
Software Engineer
Bordeaux, AQ, France
Ukupno godišnje
€38.3K
Razina
L2
Osnovna plaća
€38.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
2 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u CNOVA in France ima godišnju ukupnu naknadu od €61,072. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CNOVA za ulogu Softverski Inženjer in France je €38,301.

