Imenik tvrtki
CNA Insurance
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Aktuar

  • Sve Aktuar plaće

CNA Insurance Aktuar Plaće

Medijan Aktuar paketa naknade in United States u CNA Insurance ukupno iznosi $155K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CNA Insurance. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Medijan paketa
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Ukupno godišnje
$155K
Razina
Actuarial Consultant
Osnovna plaća
$141K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.1K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u CNA Insurance?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Aktuar ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Aktuar u CNA Insurance in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $228,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CNA Insurance za ulogu Aktuar in United States je $151,700.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CNA Insurance

Povezane tvrtke

  • Palantir
  • Qualtrics
  • Medallia
  • FICO
  • Moelis & Company
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi